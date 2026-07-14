Еще в 6 округах Подмосковья отремонтировали линии освещения

Специалисты Мосавтодора за прошедшую неделю восстановили работоспособность линий освещения на региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, в городе Фрязино был проведен ремонт освещения на улице Московской. В Одинцовском округе на улице Придорожной в деревне Митькино также восстановили линии освещения. В Раменском округе ремонт прошел на Жуковском шоссе в селе Быково. В городском округе Подольск на улице Объездная дорога в поселке Железнодорожный тоже привели освещение в порядок. В Домодедове ремонтные работы коснулись 71-го километра Каширского шоссе. А в городском округе Егорьевск освещение отремонтировали на дороге в деревне Ивановская.

Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание состоянию линий освещения, так как они являются одним из ключевых элементов безопасности на дороге. При выявлении неисправностей проводится необходимый ремонт.