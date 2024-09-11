Еще в 5 многоквартирных домах в Чехове заменят лифты в 2024 году

В городском округе Чехов продолжается замена лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта общедомового имущества. Еще в пяти многоквартирных домах появятся подъемники в 2024 году.

Подрядчик приступил к замене оборудования в доме № 101А на Московской улице. Новые лифты появятся в трех подъездах. Работы проводят для того, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и бесперебойную эксплуатацию подъемников.

Управляющая компания просит с понимаем отнестись к временным неудобствам.

В этом году лифты заменят в доме № 15 на улице Дружбы, в доме № 83 на улице Чехова и в домах № 29, № 29 и № 29А на улице Полиграфистов. Жители округа могут задать интересующие вопросы специалистам управления жилищно-коммунального хозяйства по номеру телефону: 8 (496) 723-00-04.

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