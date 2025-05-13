Еще в 39 локациях отремонтируют дороги и тротуары в Одинцове в 2025 году

Сезонные работы по ремонту муниципальных и региональных дорог стартовали в Одинцовском городском округе. В этом году дороги и тротуары обновят в 39 локациях, общая протяженность участков превысит 48 километров.

Сейчас в Одинцове обустраивают тротуары на улицах Транспортная и Восточная в восьмом микрорайоне. Подрядной организации предстоит уложить 470 метров пешеходных дорог и отремонтировать почти три километра проезжей части. Также продолжают обустраивать тротуары на участке вдоль Можайского шоссе в районе села Акулово, напротив жилого комплекса «Гусарская баллада». Здесь специалисты переложат около 700 метров пешеходной дорожки и отремонтируют больше полутора километров полотна для машин.

Из 39 локаций, подлежащих ремонту в 2025 году, 15 находятся в муниципальной зоне ответственности, еще 24 — в региональной. Обновление коснется, в том числе, таких важных дорожных объектов, как развязка на 19 километре Можайского шоссе, Коммунального проезда в Одинцове и проспекта Керамиков в Голицыно.