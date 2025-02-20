Еще в 270 подъездах в Коломне и Озерах установят видеокамеры в 2025 году

В этом году в Коломне и Озерах 270 подъездов подключат к системе видеонаблюдения. В прошлом году видеокамерами оснастили свыше 80 домов.

Так, в семи подъездах дома № 22 на Окском проспекте, в трех подъездах дома № 10 на улице Филина и в шести подъездах дома № 10 по улице Калинина установили камеры видеонаблюдения.

В этом году сеть расширят, причем инициатива установки видеооборудования может исходить как от самих жильцов многоквартирных домов, так и от администрации округа.

Как пояснил первый заместитель гендиректора ООО «ДГХ» Максим Кичайкин, если на общем собрании собственников большинство жителей голосует за установку видеонаблюдения, то протокол передают управляющей компании.

«Монтаж оборудования осуществляют за счет муниципального бюджета, дополнительные расходы на жильцов не возлагают», — добавил он.

Вместе со специалистами совет многоквартирного дома определяет место, где будут установлены видеокамеры.