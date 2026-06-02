Еще в 227 домах Подмосковья заменят газовое оборудование

В Московской области в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта проведут масштабное обновление внутридомовых систем газоснабжения. Работы затронут 227 многоквартирных домов, где специалисты заменят газовые стояки и разводящие сети, а также установят современное оборудование.

Наибольший объем работ запланирован в Химках, где обновление затронет 50 домов. В Балашихе ремонт проведут в 24 зданиях, а в Лобне — в 16.

В рамках модернизации в каждой квартире, подключенной к газоснабжению, появятся новые трубопроводы с защитным антикоррозийным покрытием, современные запорные устройства и автоматические датчики контроля.

Модернизация газового оборудования в домах — это один из тех видов работ, для которых наш Фонд капитального ремонта привлекает специализированные подрядные организации с необходимой квалификацией. Важно отметить, что большая ответственность лежит и на собственниках — им важно вовремя предоставить доступ в квартиры для монтажа оборудования. Не менее чем за две недели до старта фонд совместно с управляющей компанией организовывает информирование о предстоящих работах на стендах в МКД и в домовых чатах.

При беспрепятственном доступе в квартиры весь процесс занимает около трех дней.

В помещениях, где используют газовую плиту, монтируют датчики контроля утечки природного газа. В случае превышения допустимой концентрации устройство подает сигнал тревоги, после чего специальный клапан автоматически прекращает подачу топлива. Услышав предупреждение, жильцы могут оперативно обратиться в аварийную службу.

Для квартир, оборудованных газовыми колонками, предусмотрен дополнительный уровень защиты. Помимо датчиков утечки газа, там устанавливают приборы, контролирующие содержание угарного газа в воздухе.

Если система зафиксирует опасную концентрацию или обнаружит нарушение тяги, подача газа автоматически прекратится, а жильцы получат звуковое оповещение о возникшей угрозе.