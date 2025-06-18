Еще в 2 местах в Дубне обустроят безопасные переходы через ж/д пути

В Дубне соорудят два полноценных пешеходных перехода через железнодорожные пути. Один из них, на улице Строителей вблизи ЗАГСа, почти построили. Для удобства жителей там поставили дополнительные фонари уличного освещения.

По словам начальника управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Дубна Алексея Воднева, обустраивать проходы через железную дорогу без пешеходного перехода небезопасно.

«Поэтому в комплексе мы соорудили переход и через железную дорогу, и через проезжую часть. Сейчас занижаем бордюр для установки пандуса для жителей с ограниченными возможностями», — пояснил Алексей Воднев.

Второй такой пешеходный переход построят у стадиона «Наука». Там установят резиновые подушки и благоустроят близлежащую территорию. В этом году переход через проезжую часть планируют сделать проекционным, чтобы его было видно в любую погоду и в любое время суток.

«Продолжаем повышать уровень безопасности на дорогах Дубны», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.