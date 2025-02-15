Еще в 18 домах в Подольске капитально отремонтируют систему газоснабжения

Капитальные ремонты проведут в 18 многоквартирных домах. Всего в Подмосковье запланировано привести в порядок газоснабжение в 689 объектах.

В Климовске отремонтируют четыре дома: на Спортивном проезде, 1/14, на улице Ленина, 14а, Рощинской, 12 и Южном поселке, 35.

Замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводят по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации или сроков, установленных проектной документацией.

Узнать все адреса в Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

В рамках национального проекта планируется сформировать комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 4,5 триллиона рублей, улучшить качество жилищных услуг для 20 миллионов человек к 2030 году, построить и реконструировать две тысячи объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.