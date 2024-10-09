Еще в 116 домах в Лобне запустят отопление к концу недели

В городском округе Лобня дали тепло в 426 домах, еще в 116 отопление подключат к концу недели. Перечень домов, уже обеспеченных теплом, опубликовали в телеграм-канале главы муниципалитета Анны Кротовой.

Как сообщила глава городского округа Лобня Анна Кротова, во всех жилых многоквартирных домах муниципалитета отопление пустят до конца текущей недели.

«Пуск тепла осуществлен в 426 многоквартирных домах, еще 116 МКД — в работе. Наша задача, чтобы до конца недели у всех жителей в квартирах было тепло», — сказала она.

Специалисты отмечают, что процесс пуска тепла длится несколько дней. Город входит в отопительный сезон постепенно, поскольку регуляция системы отопления требует времени.

В телеграм-канале руководителя муниципалитета Анны Кротовой можно посмотреть перечень домов, где отопление уже подключили. Если дом есть в списке, но батареи холодные, необходимо спустить воздух. Это можно сделать самостоятельно, либо обратиться в управляющую компанию.

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