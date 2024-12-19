Еще в 10 округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на 14 региональных дорогах. Работы прошли в 10 городских округах Московской области.

Повреждения или отсутствие знаков представляет опасность для водителей, мешая правильной оценке дорожной ситуации и увеличивает вероятность ДТП. Поэтому восстановительные работы проводят оперативно и своевременно.

Ремонтные работы прошли в черте городов, в том числе на улице Народное Имение в Раменском, Первомайской улице в Ивантеевке, улице Ленина в Озерах, Центральной улице в Щёлкове, Георгия Димитрова в Красногорске, Восточном шоссе в Балашихе, а также на улицах Туполева, Наркомвод, Чкалова и Мыясищева в Жуковском и на Чернышевского и проезде Мишина в Серпухове.

Знаки также привели в нормативное состояние на дорогах в малых населенных пунктах, включая улицу Центральную в деревне Покровское городского округа Истра и улицу Заречную в деревне Машково городского округа Люберцы.

Работы по обеспечению порядка на региональных дорогах проводятся регулярно в рамках содержания дорожной инфраструктуры. Специалисты «Мосавтодора» проводят обследования дорог и выполняют необходимые работы по ремонту элементов дорожного сервиса, уделяя особое внимание знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и освещению.