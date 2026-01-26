Еще тысячу жителей Подмосковья обеспечили газом по президентской программе

В Подмосковье продолжается масштабная работа в рамках президентской программы «Социальная газификация». С начала текущего года специалисты «Мособлгаза» проложили около 50 километров новых сетей.

Возможность пользоваться голубым топливом получила еще тысяча жителей региона.

Строительные работы проводят в 68 населенных пунктах. Среди них — Домодедово, село Аксиньино, деревня Чернятино, село Язвище и другие.

«Наша цель — обеспечить комфорт и повысить качество жизни людей. Поэтому мы нацелены держать темп строительства», — пояснил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В текущем году запланировано строительство 700 километров газовых сетей и подключение к газу около 50 тысяч жителей региона.

Чтобы узнать, включен ли конкретный населенный пункт в программу, можно воспользоваться специальной интерактивной картой.

Подведение газовой трубы до границы земельного участка для участников программы бесплатное. Основное условие — дом должен быть официально зарегистрирован.

Проще всего подать заявку на присвоение адреса через Росреестр или обратиться в любой ближайший МФЦ.

Если житель относится к льготной категории, он может воспользоваться региональным порталом государственных услуг.