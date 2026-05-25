Еще тысячу заявок на согласование рекламных конструкций подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале государственных услуг Московской области зарегистрировали более тысячи обращений, касающихся процедуры утверждения схем размещения информационно-рекламных объектов. Сервис востребован среди представителей бизнеса и владельцев недвижимости.

Электронная услуга «Согласование схем информационного и информационно-рекламного оформления» доступна в категории «Бизнес», далее в подразделе «Другое».

Подать заявку могут собственники капитальных объектов, включая здания и сооружения различного назначения — как простые жители, так и индивидуальные предприниматели и организации.

Для этого необходимо выполнить вход в личный кабинет через единую систему идентификации и аутентификации, после чего указать конкретный муниципалитет и заполнить форму.

Схема информационно-рекламного оформления представляет собой документ, содержащий исчерпывающие сведения о местах монтажа, а также о габаритах и параметрах вывесок и рекламных носителей.

Услуга бесплатная. Срок рассмотрения заявления не превышает 15 рабочих дней.