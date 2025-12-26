Еще тысячу разрешений на использование участков оформили онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить разрешение на использование земельных участков онлайн. С начала года услугой в регионе воспользовались свыше тысячи раз.

Сервис разместили в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Сервитуты и ограничения».

Пользователи могут оформить разрешение на использование участка для ремонта объектов, проведения инженерных изысканий, геологического изучения, складирования, возведения гаражей, а также конструкций для аквакультуры и судоходства.

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также предпринимателям.

Для ее оформления необходимо авторизоваться на сайте государственных услуг, указать муниципалитет, а затем заполнить форму.

К услуге подключен сервис автоматической генерации схемы земельных участков, который дает возможность избежать обращения к кадастровым инженерам.