Еще тысячу кубометров ила вывезли с очистных сооружений Подмосковья

В первой половине июля специалисты Мособлводоканала провели комплексное обслуживание очистных сооружений. За две недели они выполнили 28 технических операций, направленных на поддержание стабильной работы оборудования и эффективности очистки сточных вод.

Одним из важных этапов стало удаление почти тысячи кубометров избыточного активного ила. Этот материал – важная часть процесса биологической очистки: его образование свидетельствует о нормальной работе системы, поскольку микроорганизмы очищают воду и постепенно накапливаются.

Своевременный вывоз ила необходим для предотвращения переполнения специальных карт хранения.

Помимо этого, специалисты выполняли обслуживание оборудования: очищали решетки, удаляли песок и минеральные отложения из песколовок, проводили техническое обслуживание насосов, включая очистку рабочих элементов, замену расходных деталей и смазку механизмов. При необходимости оборудование меняли на новое.

Регулярные профилактические работы позволяют поддерживать бесперебойную работу очистных сооружений и обеспечивать соответствие очищенных сточных вод установленным нормативам.