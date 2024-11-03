Еще тысячу камер видеонаблюдения установят в Химках до конца года

С начала работы программы «Безопасный регион» на улицах городского округа Химки поставили более шести тысяч видеокамер. Еще около тысячи установят до конца текущего года.

Для обеспечения порядка на улицах городского округа Химки продолжают монтировать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Системно работаем над тем, чтобы каждый двор в Химках был благоустроенным, уютным, зеленым и, конечно, безопасным. Именно с этого начинается комфортная городская среда. Кроме того, камеры устанавливаем на детских площадках, которые модернизируем в рамках программы по благоустройству», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Безопасность жителей на общественных пространствах обеспечивает почти тысяча устройств видеонаблюдения. Еще 878 камер расположили на социальных объектах. Порядка четырех тысяч камер установили в жилых пространствах: в подъездах многоквартирных домов, въездах во двор и придомовых территориях. Также устройства видеонаблюдения размещают на остановках транспорта, на детских площадках и в других местах массового скопления горожан.

Все камеры подключают к единой системе «Безопасный регион». Выявленные нарушения оперативно передают в работу профильным службам.

Отметим, что отдельное внимание в городском округе Химки уделяют установке видеокамер на контейнерных и игровых площадках. Еще в 542 местах сбора мусора и на 567 детских и спортивных комплексах появятся видеоустройства до конца текущего года.

Напомним, что программа «Безопасный регион» работает с 2015 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Система объединяет тысячи камер, размещенных по всему региону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».