Еще тысячу гостиниц Подмосковья проверили на наличие договора по вывозу мусора

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, регоператоры начали сверку базы договоров на вывоз отходов. Специалисты уже выявили 17 организаций, которые проигнорировали требования закона, рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

«Им направлены уведомления о необходимости заключения договора с региональным оператором. Работа по выявлению нарушений будет продолжена. Так, до конца года планируется проверка еще более 1 200 юридических лиц гостиничной отрасли», – сообщил он.

В ведомстве добавили, что заключение договора на вывоз мусора улучшает санитарное состояние вблизи гостиниц и экологическое состояние региона, а также снижает расходы на ликвидацию стихийных свалок. При отказе от его заключения нарушителям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

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