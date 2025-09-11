Еще тысяча жителей Волоколамска смогут провести газ по программе губернатора

В Волоколамском округе по губернаторской программе строятся новые газораспределительные сети. Они позволят обеспечить ресурсом более тысячи жителей, сообщили в пресс-службе «Мособлгаза».

Работы проводятся на границах деревень Анино, Трехмарьино, Рождествено, поселка Чисмена и села Покровское. Открытым способом строят 10 километров сетей и еще 2,5 километра закрытым с помощью горизонтально-направленного бурения. Второй метод защищает дорожное полотно и коммуникации под землей от повреждений.

Работы планируют завершить до конца года. Далее 481 домовладение сможет провести газ до участков по программе «Социальная газификация». За работы не придется платить.

В компании напомнили, что в этом году в губернаторскую программу газификации вошли 70 населенных пунктов Подмосковья. Благодаря работам возможность подключения ресурса получили 9,3 тысячи жителей региона. Подать заявку на соцгазификацию можно на сайте.

Для того, чтобы добавить свой населенный пункт в губернаторскую программу, нужно обратиться в подмосковный Минэнерго. Заявку удовлетворят в случае соблюдения двух условий: необходимо, чтобы в населенном пункте было прописано не менее 30 человек и стоимость капзатрат не превышала 450 рублей на человека.