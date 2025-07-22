Еще тысяча детей прошли лечение в Московском областном онкологическом диспансере

За полгода в Московском областном онкологическом диспансере прошли лечение более тысячи детей. Попасть туда можно по направлению врача.

Большое количество пациентов в диспансере говорит о высокой значимости учреждения, отметили в региональном Минздраве.

Больница оснащена передовым оборудованием, при помощи которого врачи проводят высокоточные исследования и диагностируют заболевания на ранних стадиях.

«Благодаря этому дети получают своевременное и эффективное лечение, что значительно увеличивает шансы на выздоровление. Врачи диспансера применяют современные методы терапии, включая химиотерапию, радиотерапию и хирургическое вмешательство, адаптированные под особенности детского организма», — сказала заведующая онкологическим отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Детское отделение онкодиспансера — единственное в Подмосковье, где юные пациенты могут пройти полный цикл лечения. При этом врачи используют самое современное оборудование и методы.