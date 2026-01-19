Еще тысяча человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье

В Московской области работают школы паллиативного пациента, обучение в которых могут пройти все желающие. В прошлом году этой услугой воспользовались свыше 1,1 тысячи человек.

Сейчас в Подмосковье работают 42 школы для соцработников и родственников пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

«Занятия в школах проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Важно, что пройти обучение можно бесплатно. Специалисты рассказывают об уходе за паллиативными пациентами, создании необходимых условий дома и других важных аспектах», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Адреса и график работы школ, а также темы занятий доступны на специализированном портале. Кроме того, сведения можно найти на сайтах больниц и в социальных сетях.

Предварительная запись не требуется.

Задать вопросы о помощи пациентам с неизлечимыми болезнями также можно по единому круглосуточному номеру +7 (498) 683-83-83.