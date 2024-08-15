Еще трое жителей Павловского Посада получили сертификаты на покупку жилья

Фото: Администрация Павлово-Посадского городского округа

Жилищные сертификаты вручили еще трем жителям Павловского Посада. Один получил его по программе переселения из аварийного жилья, еще двое — в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот.

Первый сертификат на приобретение жилья получила Татьяна Маркова. Она стала участником государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Два других сертификата вручили жителям Павловского Посада Павлу Новикову и Никите Павлову в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот. Она действует в округе с 2008 года.

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