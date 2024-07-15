Еще трое жителей Мытищ приняли участие в конкурсе «Мытищинская палитра»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

На прошлой неделе комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству окружной Общественной палаты совершила инспекционную поездку по трем адресам городского округа Мытищи, участвующим в конкурсе «Мытищинская палитра». Жители представили свои ухоженные палисадники на придомовой территории.

Особое внимание жюри привлекло разнообразие цветов в палисадниках: лилии, флоксы, розы, бархатцы, гортензии, примулы создавали яркую атмосферу и поднимали настроение. Творческий подход участников конкурса был отмечен как ключевой момент в создании такой красоты.

Среди участников конкурса — люди с разным опытом и интересами. Например, пенсионер Александр Костецкий, ранее служивший в армии, теперь занимается озеленением придомовых территорий. Его уникальные цветочные композиции приносят радость окружающим.

Особенно выделялся палисадник на улице Колпакова, созданный Нуне Карамян. Этот уголок природы превратился в настоящий сказочный город с цветами, фигурками животных, фонтаном и колодцем. Творчество жителей Мытищ впечатлило комиссию, подчеркнув важность бережного отношения к благоустроенным территориям.

Член Общественной палаты Екатерина Орлова выразила восхищение креативностью и усердием жителей, призывая сохранять и уважать труды искусства, созданные соседями. Участие в конкурсе «Мытищинская палитра» стало не только способом улучшить окружающую среду, но и возможностью выразить свою индивидуальность и любовь к природе.

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