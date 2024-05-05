Еще трое сирот в Красногорске получили жилищные сертификаты | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 15:53 Еще трое сирот в Красногорске получили жилищные сертификаты Телеканал «360»

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Сертификаты на покупку жилья вручили троим сиротам в Красногорске. Поддержку государства получили Алексей Морщинов, Алиса Кофанова и Анастасия Ращектаева.

Алексей и Алиса — студенты колледжа, а Анастасия Ращектаева в этом году заканчивает 11 класс. Ребята получили сертификаты, с помощью которых смогут приобрести собственное жилье.

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«Вручение жилищных сертификатов на данный момент применяется уже второй год. Это очень важное мероприятие, когда вместе со своим опекуном наш юный гражданин может выбрать именно то жилье, которое хочет и в том месте, в котором хочет», — прокомментировала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Сегодня на территории городского округа проживает 621 сирота и дети, оставшиеся без попечения родителей. При достижении 18 лет они смогут получить льготный сертификаты или уже готовое жилье.

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