Еще три специалиста приняли участие в программе «Земский врач» в Дмитрове

Участниками программы «Земский врач» в городском округе в 2024 году стали три медицинских работника. Целью проекта является привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность.

Наталья Болдырева, Ойгул Урунова и Иноятулло Баротов получат единоразовые выплаты. Их размер в Дмитровском округе для врачей составляет миллион рублей, для средних медицинских специалистов – 500 тысяч рублей. Чем более удален населенный пункт от центра, тем выше сумма выплат, что привлекает врачей, готовых работать в отдаленных районах

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Ирина Костышина рассказала, что власти стараются создать все условия для развития здравоохранения. Выплаты по программе «Земский врач» являются хорошим стимулом для медиков

«Призываю всех молодых и опытных специалистов воспользоваться этой уникальной возможностью», — сказала Ирина Костышина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».