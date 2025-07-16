Еще три школы откроют в Ленинском округе до конца 2025 года

Три общеобразовательных учреждения появятся в новых микрорайонах муниципалитета. До конца года будут введены в эксплуатацию школы в ЖК «Пригород Лесное» и «Римский»», а также в деревне Коробово.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева приоритетное внимание уделяется созданию современных и комфортных условий для обучения подрастающего поколения. В прошлом году были построены несколько крупных образовательных комплексов, призванных удовлетворить растущую потребность в учебных местах.

Современный образовательный центр на 1550 учеников открыли в Битце, школу на 1500 мест — в Боброво, пристройку к школе — в Молоково, где число мест увеличилось на 237. Также в 2024 году была открыта школа на 1100 учеников в Дрожжине. В феврале 2025 года образовательный комплекс на 1100 мест появился в жилом комплексе «Эко Видное 2.0».

«В планах — строительство новых школ, расширение существующих образовательных учреждений, а также оптимизация учебного процесса. Стремимся к тому, чтобы каждый ребенок в Ленинском округе имел возможность получать качественное образование в комфортных и современных условиях», — подчеркнул Станислав Каторов.