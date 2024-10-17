Еще три ребенка-сироты получили жилищные сертификаты в Подольске

В Подольске выдали сертификаты на жилье молодым людям, выросшим без родителей. Теперь они смогут приобрести понравившуюся им квартиру.

Документы трем жителям округа вручили заместитель главы Подольска Анжела Студеникина и муниципальный депутат Виктор Щукин. Также молодым людям передали полезные подарки к будущему новоселью.

Двое молодых людей уже выбрали город, в котором приобретут жилье. Всего с начала этого года в собственные квартиры смогли переехать 26 жителей муниципалитета.

«Ценно, что практически все ребята остаются в родном округе. Всего до конца текущего года в квартиры переедут 49 детей. Начало самостоятельной жизни — это серьезный шаг для каждого. Поэтому наши социальные работники будут рядом, чтобы помочь в случае необходимости», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ориентируют ребят в программе и помогают выбрать жилье специалисты. Такая мера поддержки появилась в прошлом году благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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