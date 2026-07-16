Еще три педагога из Балашихи получили жилищные сертификаты

14 июля в Доме правительства Московской области состоялось торжественное вручение сертификатов на приобретение жилья для учителей, участвующих в подпрограмме «Социальная ипотека». В этом году документ получили три педагога: преподаватель русского языка и литературы школы № 14 Ангелина Вебер, а также учителя начальных классов Елена Мордвинова из школы № 5 и Анастасия Фролова из школы № 8.

Программа «Социальная ипотека» является частью государственной инициативы «Жилище», реализуемой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она направлена на поддержку педагогов, позволяя им получить субсидию на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита, а также компенсацию суммы основного долга.

«Учителя Балашихи получают разностороннюю поддержку: это и стимулирующие выплаты и компенсации за аренду жилья. Но один из самых востребованных инструментов привлечения и сохранения профессиональных кадров в округе — это социальная ипотека. Для начинающих педагогов и семей с детьми возможность приобретения собственного жилья — не просто бонус, а реальная основа для долгосрочного планирования жизни», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Участниками программы могут стать учителя начальных классов, а также преподаватели математики, биологии, физики, химии и информатики, имеющие стаж педагогической работы не менее пяти лет. Для молодых специалистов, работающих в Московской области не менее трех лет, предусмотрены специальные условия: они могут подать заявку на участие в программе независимо от своей специальности.

С момента запуска программы в 2016 году более 720 педагогов Подмосковья уже смогли улучшить свои жилищные условия благодаря этой инициативе. На 2026 год для участия в программе предусмотрено выделение 43 мест для опытных учителей и 30 мест для молодых специалистов.