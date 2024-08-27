Еще три образовательных учреждения капитально отремонтируют в Пушкино

Подготовку к новому учебному году и планы по обновлению учреждений образования обсудили в Пушкинском округе на совещании под председательством губернатора. Так, капитальный ремонт в следующем году проведут в школах Ивантеевки, Красноармейска и поселка Ашукино.

Три школы в Пушкинском округе откроют после капитального ремонта 2 сентября. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов на совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В рамках партийного проекта „Единой России“ „Новая школа“ торжественно откроем после капитального ремонта три учреждения. Школа на 550 мест в Заветах Ильича примет учеников впервые. В этом году в школы округа зачислено 34 300 человек, в первые классы пойдут 4304 ребенка», — рассказал Максим Красноцветов.

Еще три учебных заведения округа обновят к 2025 году. Капремонт проведут в гимназии № 3 в Ивантеевке, центре образования № 1 в Красноармейске и в школе поселка Ашукино.

На встрече обсудили и тему безопасности детей. Так, подъездные пути и территории школ будут патрулировать сотрудники охранных предприятий и кинологи. Также специалисты проверили готовность девяти школьных автобусов.

Кроме того, сегодня пройдет ежегодная «Августовская педагогическая конференция». На ней выстроят план работы на учебный год. Торжественные линейки состоятся во всех 23 образовательных комплексах округа.

В День знаний учащихся младших классов будут угощать мороженым от губернатора региона. Мероприятия также пройдут в парках Пушкинского округа.

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