Еще три новостройки ввели в эксплуатацию в Красногорске

Три новых корпуса № 19/1, № 19/2 и № 26 ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Аникеевский» в Красногорске. Это стало возможным благодаря разрешению, выданному девелоперу «Гранель» Министерством жилищной политики Московской области.

Корпуса № 19/1, № 19/2 и № 26 имеют высоту от четырех до шести этажей и общую площадь более 19 тысяч квадратных метров. На первых ярусах разместят супермаркеты и помещения для сфер услуг.

Вскоре собственники отпразднуют новоселье. В жилом комплексе создали социальную инфрастуктуру. На территории строят детский сад на 315 мест, поликлинику для детей и взрослых на 130 посещений.

Отметим, жилой комплекс «Аникеевский» расположен рядом с селом Николо-Урюпино между Новорижским и Волоколамским шоссе. Первая очередь состоит из малоэтажных домов, три из которых уже открыли. Поблизости располагаются Новорижское шоссе и станция МЦД-2 «Аникеевка».

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