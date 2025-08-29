Еще три народные тропы благоустроили в Балашихе

В Балашихе продолжается активная работа по благоустройству пешеходных дорожек, известных как «народные тропы». Эти маршруты ежедневно используют жители города, и их обновление способствует созданию удобной и безопасной городской среды.

На сегодняшний день завершены работы на трех участках: микрорайон 1 Мая, дома 7, 8, 9, 10, 11; проспект Ленина, дом 35; шоссе Энтузиастов, напротив дома 72.

В ходе благоустройства уложено твердое покрытие, а также обеспечена доступность маршрутов для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями.

В этом году в Балашихе запланировано обновление 39 народных троп — это рекордный показатель среди всех городских округов Московской области. Такие работы не только улучшают инфраструктуру, но и повышают качество жизни жителей, делая передвижение по городу комфортным и безопасным.

Полный перечень адресов, где проводятся работы, доступен на официальном сайте городского округа.