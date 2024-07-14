Еще три километра теплосетей заменят в Дмитрове к зиме

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

В Дмитровском городском округе продолжается замена сетей. Всего к началу отопительного сезона капитально отремонтируют девять участков. Общая протяженность — три километра.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выехал на все точки, пообщался с подрядчиком и напомнил, что весь объем должен быть выполнен строго по графику к началу отопительного сезона.

«Ремонт открытых магистральных участков теплотрасс в Дмитрове был необходим — они имели высокую степень износа и часто выходили из строя. Сейчас идут работы по перекладке теплоцентрали на улице Профессиональной», — сказал заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Сергей Колков.

В местах, где теплотрасса проходит над проезжей частью, нужно временно ограничивать проезд. Подрядчик согласовывает организацию движения с дорожными службами и Госавтоинспекцией.

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