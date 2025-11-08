Еще три камеры системы «Безопасный регион» установили в Истре

В муниципальном округе Истра ввели дополнительные меры безопасности и установили три новые видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный регион». Эти устройства предназначены для мониторинга контейнерных площадок и выявления нарушений, связанных с несанкционированным сбросом отходов, включая крупногабаритный и строительный мусор.

Камеры размещены в Истре в Заводском переулке, дом и в поселке Снегири на улицах Полевая и Школьная.

Главная цель установки новых камер — повысить ответственность граждан и организаций за состояние окружающей среды.

Эта инициатива является частью комплексного подхода к улучшению санитарного состояния округа и укреплению экологической безопасности. В дальнейшем планируется продолжать подобные мероприятия, чтобы создать комфортные условия для всех жителей района.