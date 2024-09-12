Еще три двора благоустроили в Солнечногорске

Более 14 тысяч квадратных метров асфальта уложили в трех дворах Солнечногорска. Дорожное покрытие обновили на улице Куйбышева в поселке Менделеево, на улице Красная и Военный городок.

В поселке Менделеево на улице Куйбышева во дворе домов № 23, 25, 27, 29 отремонтировали свыше 400 квадратных метров уже имеющихся тротуаров и обустроили более 100 квадратных метров новых. Также специалисты уложили 418 метров бордюров и обустроили более тысячи квадратных метров парковок.

В Солнечногорске на улице Красная во дворе домов № 126 и № 128 обновили более 1300 квадратных метров асфальта на проездах и парковках, отремонтировали свыше 200 квадратных метров тротуаров, уложили 331 метр бордюров, установили новые урны и скамейки.

Наибольший объем работ выполнили на улице Военный городок во дворе домов № 1, 3, 4. Здесь отремонтировали свыше 900 квадратных метров уже имеющихся тротуаров и обустроили более 1500 квадратных метров новых. Также рабочие уложили 4700 метров бордюров и установили новые урны и скамейки.