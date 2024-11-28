Еще три детские площадки модернизировали в Лосино-Петровском в 2024 году

Оперативное совещание прошло в администрации городского округа Лосино-Петровский. На нем обсудили миграционную политику в муниципалитете, учет энергопотребления, строительство спортивных объектов и модернизацию детских площадок.

Сотрудники администрации совместно с органами МВД «Щелковское» проводят рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства в сфере потребительского рынка. В этом месяце специалисты проверили десятки точек общественного питания и продуктовых магазинов. Они обнаружили немаркированную продукцию, отсутствие документации в ФГИС «Меркурий» и даты фасовки на товарах. Сотрудники полиции проведут дополнительные проверки.

На территории округа введен обязательный учет энергетических ресурсов согласно общедомовым приборам. Специалисты контролируют количество потребленной энергии и качество поставляемой. Счетчики установлены в 74 многоквартирных домах городского округа.

В Свердловском завершается строительство мини-стадиона. Там предусмотрены футбольное поле, волейбольная площадка и для сдачи нормативов ГТО, воркаут. Закончить планируют первого декабря.

Кроме того, по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева модернизировали три детские площадки в Лосино-Петровском на улице Первомайской у дома № 7, на улицах Победы и Пушкина. Также проведена замена комплексов в Свердловском на Набережной улице и Заводской, а в поселке Биокомбината — на улице Строителей.

На этой неделе сотрудники администрации планируют принять участие во внеочередном заседании Совета депутатов, в XI Съезде Совета муниципальных образований Московской области, встретиться с жителями дома № 8 на улице Пушкина, провести выездной прием в поселке Биокомбината и проверить строительство поликлиники в Свердловском поселке.

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