Еще трем ветеранам в Волоколамске вручили награды в честь 80-летия Победы

В Центре культуры и творчества «Родники» Волоколамского муниципального округа в честь 80-летней годовщины Великой Победы наградили троих ветеранов. Для почетных гостей организовали выставку и небольшой концерт.

Заслуженный работник культуры Московской области, руководитель народных коллективов Галина Ермолаева исполнила для ветеранов песни. Помимо этого, гостей пригласили к праздничному столу с чаем и сладостями.

«Этот год, объявленный президентом России Годом защитника Отечества, особенный для всех нас. Мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вручая юбилейные медали ветеранам, мы выражаем им наши глубочайшие благодарность и уважение», — подчеркнула глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

На мероприятии наградили участника Великой Отечественной войны, почетного ветерана Подмосковья, почетного ветерана России, почетного гражданина Волоколамска Евгения Маслова. Также отметили Зинаиду Федотову и Марию Доминикину.