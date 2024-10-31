Еще трем многодетным семьям в Лобне установили в домах пожарные извещатели

Сотрудники отдела по территориальной безопасности и противодействию коррупции администрации городского округа Лобня продолжают активную работу по установке пожарных извещателей в домах многодетных семей, которые нуждаются в поддержке. Эта инициатива направлена на повышение безопасности и предотвращение пожаров в жилых помещениях.

Автономные пожарные извещатели представляют собой важное средство защиты, реагирующее на появление дыма еще на ранней стадии возгорания. Благодаря этому жильцы могут своевременно предпринять меры для тушения огня подручными средствами. Учитывая их небольшой радиус действия, такие устройства особенно эффективны в жилых помещениях.

Во время установки извещателей сотрудники отдела провели подробный противопожарный инструктаж с собственниками жилья. Жителям были вручены памятки с основными требованиями пожарной безопасности, а также контактные номера экстренных служб для оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

С 1 марта 2023 года установка автономных дымовых пожарных извещателей стала обязательной в России для домов и квартир многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эта мера направлена на повышение уровня безопасности и предотвращение возможных трагедий.

Администрация городского округа Лобня продолжает работу в данном направлении, стремясь обеспечить безопасность и благополучие всех жителей, особенно тех, кто находится в наиболее уязвимом положении.

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