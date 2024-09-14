Еще трем детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили жилищные сертификаты

В Наро-Фоминском округе состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов трем студентам-сиротам. Ольга, Максим и Данила, обучающиеся в московских и подмосковных учебных заведениях, теперь смогут приобрести собственное жилье.

Церемония вручения прошла в присутствии первого заместителя Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григория Кучерова и заместителя главы округа Михаила Янковского. В своей речи Янковский отметил, что в этом году планируется обеспечить жильем 13 детей-сирот, из которых 10 предпочли получить сертификаты. На сегодняшний день уже семь человек обеспечены жильем, и еще трое получили сертификаты на выбор жилья в любом районе Московской области.

Будущий инженер-технолог Данила Розенко, студент Можайского техникума, поделился своими планами на приобретение квартиры в Можайске. Он отметил, что важно выбрать жилье с хорошим ремонтом и в качественном доме. Данила также выразил благодарность администрации за поддержку и помощь детям-сиротам.

Напомним, программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует в округе с 2013 года. За это время 127 детей получили собственное жилье, что стало важным шагом на пути к самостоятельной жизни и реализации жизненных планов.