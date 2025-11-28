Еще трех жительниц Подмосковья удостоили звания «Мать-героиня»

День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году праздник приходится на 30 ноября. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, это важный день, который подчеркивает роль женщин, на плечи которых ложится основная забота о воспитании детей.

«Огромные слова благодарности за ежедневный подвиг, бесконечную заботу и мудрость, с которой наши матери воспитывают детей — достойных граждан нашей страны. Особые слова восхищения хочу адресовать матерям-героиням. Ваши семьи — опора и гордость Московской области, вы вносите неоценимый вклад в демографическое развитие региона: растите будущих ученых, врачей, учителей, истинных патриотов — тех, кому предстоит беречь и развивать наше Подмосковье», — отметил спикер.

В Подмосковье еще трех многодетных мам удостоили звания «Мать-героиня». Такой статус получают женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. История семьи Салтыковых — пример настоящей преданности и семейных ценностей. Свою большую семью Татьяна и Николай начали создавать сразу после свадьбы в 1980 году. За несколько десятилетий у супругов родились 17 детей, и благодаря помощи старших семейная жизнь стала дружной и организованной.

В семье Салтыковых царят любовь и взаимопонимание. Николай говорит, что, если бы мог вернуться в прошлое, снова выбрал бы свою жену, а Татьяна уверена, что дети — это дар, и каждая их улыбка приносит огромное счастье.

Высшее звание «Мать-героиня» — это не только признание заслуг, но и серьезная государственная поддержка. Женщинам, получившим это звание, выплачивают единовременную сумму — миллион рублей. На федеральном уровне уже приняли закон, который расширяет гарантии для матерей-героинь, приравнивая их к Героям России и Героям Труда. Для них предусмотрены льготы в медобслуживании, оплате коммунальных услуг, получении путевок, обеспечении лекарствами, транспортными привилегиями и посещении культурных и спортивных учреждений.