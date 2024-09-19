Еще тонну гуманитарной помощи отправили жителям Курска из Солнечногорска

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Около тонны гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области собрали волонтеры из Солнечногорска. Многочисленные коробки погрузили в автомобиль и доставили до адресатов.

Активисты отвезли продукты длительного хранения и быстрого приготовления, одежду, постельное белье, 20 школьных рюкзаков, укомплектованных всем необходимым для учебы, а также канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, генератор, микроволновку и многое другое.

Активное участие в сборе приняли представители Общественной палаты округа, молодежных центров «Возрождение» и «Подсолнух», местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», а еще местные школы и моторвагонное депо Крюково.

«На протяжении нескольких недель собирали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Упаковали полную машину. Спасибо администрации городского округа, которая помогла с транспортом», — рассказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Евгений Кузнецов.

Волонтеры продолжают сбор гуманитарной помощи. Предметы личной гигиены, постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрасы и белье), продукты питания принимают по адресам:

1. Молодежный центр «Возрождение» — ул. Дзержинского, д. 13, вход с торца, 4 этаж, 28 каб., будни с 10:00 до 17:00;

2. Молодежный центр «Подсолнух» — Вертлинская, д. 1.

Одежда временно не принимается.

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