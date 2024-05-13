Еще свыше миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:51 Еще свыше миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360 в

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить здоровье на диспансеризации или профосмотре. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. С начала года процедуру прошли более 1,4 миллиона человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, диспансеризация помогает вовремя обнаружить заболенива и начать лечение.

Реклама

«Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о своем здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение. С начала года профосмотры у нас прошли более 1,4 миллиона человек», — сказала она.

Узнать результаты диагностики жители могут онлайн через телемедицинскую консультацию. При необходимости врач направит пациента на углубленное обследование.

Записаться на диспансеризацию жители могут на портале «Здоровье», по номеру 122, информат в поликлинике или Telegram-бот.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».