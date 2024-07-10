Свыше 30 километров линий освещения построят в 10 округах Подмосковья в этом году

Свыше 30 километров новых линий освещения начали строить на подмосковных дорогах. Всего в этом сезоне построят 35 километров сетей.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, в Щелкове линии построят вблизи деревень Литвиново, Каблуково, Огуднево и Мосальское, в Орехово-Зуеве — на участке Носовихинского шоссе от Рыбонагульного пруда до Ленинского переулка в Ликино-Дулеве.

«Обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах. Работы ведутся на вылетных трассах Подмосковья: Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе», — рассказал заместитель председателя правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.

Скоро приступят к работам на участке Быковского шоссе в Люберцах и участке Можайского шоссе в деревне Кожухово.

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