Еще свыше 250 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента

Свыше 250 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента с начала года. Это родственники тяжело больных. А также социальные работники.

Всего в Подмосковье работают 37 школ паллиативного пациента. Занятия в них проводят психологи, врачи и другие специалисты.

«В ходе занятий специалисты школ рассказывают об основах правильного ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных условий дома», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Обучение проводят бесплатно. Узнать адреса и график работы школ можно по ссылке, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись на занятия не требуется.