Еще свыше 200 камер для контроля чистоты и порядка установили в Подмосковье

Еще 201 камеру подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю. Всего с начала года количество устройств увеличилось на 2,2 тысячи.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, камеры помогают следить за порядком в общественных местах, а также выявлять и предотвращать правонарушения. Устройства устанавливают во дворах, у подъездов, рядом с детскими учреждениями и в других местах.

Камеры также оснащены искусственным интеллектов, который способен выявлять нарушения чистоты и правил торговли.

«Например, через 66,5 тысячи камер нейросеть следит за порядком на улицах региона, более 6,6 тысячи камер ИИ использует для контроля уличной торговли, а с помощью 381 видеокамеры он выявляет случаи запаркованности контейнерных площадок», — сообщили в ведомстве.

Всего в Подмосковье работают свыше 151 тысячи камер системы «Безопасный регион».