Еще шести молодым семьям вручили жилищные сертификаты в Химках

В Химках шести молодым семьям вручили свидетельства на социальную выплату. Документы в торжественной обстановке передали представители городской администрации.

Сертификаты вручила врио главы округа Инна Федотова вместе с заместителем председателя Совета депутатов Русланом Шаиповым. Федотова подчеркнула, что собственный дом — это место, где создают семейные традиции и строят планы.

«Мы хотим, чтобы в семьях царили взаимопонимание и поддержка. Уютный семейный очаг — это надежный тыл», — сказала Инна Федотова.

Документы действуют семь месяцев. Полученные средства можно направить на покупку квартиры или строительство дома в любом районе Московской области.

«Эта поддержка реализуется в рамках областной программы „Жилище“. Цель — помочь молодым семьям решить жилищный вопрос и стимулировать строительство в регионе», — добавил Руслан Шаипов.

За последние десять лет в Химках 79 семей уже воспользовались подобной выплатой и улучшили свои жилищные условия.