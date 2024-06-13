Еще шесть выпускников из Воскресенска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Медиасток.рф

Результаты Единого государственного экзамена по русскому языку и математике подвели в Воскресенске. Шесть выпускников общеобразовательных учреждений достигли идеальных 100 баллов на экзаменах.

Дарья Тамбеева из лицея имени Героя Светского Союза Стрельцова, Кира Афанасьева из школы «Наши традиции», Юлия Чулкова из Москворецкой гимназии, а также Алла Войтова и Виктория Сокол из лицея № 23 показали отличные результаты, получив по 100 баллов за экзамен по русскому языку.

Еще один выпускник лицея № 23 Антон Шмелев получил высшую оценку за экзамен по профильной математике.

Таким образом, Кира Афанасьева и Дарья Тамбеева стали мультибалльниками, достигнув максимального балла на ЕГЭ по литературе и русскому языку. Общее количество стобалльников в городском округе Воскресенск теперь составляет девять человек.

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