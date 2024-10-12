Еще шесть производств в сфере импортозамещения заработают в Истре

В Истре откроются шесть производств в рамках импортозамещения. Там смогут найти себе работу 307 человек.

Производства реализуются в различных направлениях: изготовление пищевой продукции, медикаментов и строительных материалов. В этом году уже завершили проект по выделыванию сухих смесей. Благодаря этому появилось 100 свежих вакансий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что проекты по импортозамещению принесут Московской области 26 тысяч рабочих мест.

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