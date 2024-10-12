Сегодня 16:32 Еще шесть производств в сфере импортозамещения заработают в Истре Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра
В Истре откроются шесть производств в рамках импортозамещения. Там смогут найти себе работу 307 человек.
Производства реализуются в различных направлениях: изготовление пищевой продукции, медикаментов и строительных материалов. В этом году уже завершили проект по выделыванию сухих смесей. Благодаря этому появилось 100 свежих вакансий.
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев рассказал о том, что проекты по импортозамещению принесут Московской области 26 тысяч рабочих мест.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 17:04 Самбистка из Мытищ получила премию Российского союза боевых искусств
Сегодня 17:04 Жители Мытищ пожаловались на отсутствие выезда в ЖК «Афродита»
Сегодня 17:04 Итоги работ инспекторского состава с 7 по 11 октября подвели в Подмосковье
Сегодня 17:04 Штаб помощи в Мытищах поддержал семьи бойцов специальной военной операции
Сегодня 17:02 Стала известно, откуда вышло уничтоженное в порту Одессы судно ВСУ
Сегодня 17:00 Момент взрыва на заправке в Грозном сняли на видео
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте