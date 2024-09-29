Еще шесть предприятий вошли в состав Торгово-промышленной палаты в Дмитрове

В муниципальный союз Торгово-промышленной палаты вошли шесть предприятий в Дмитрове. Они рассказали о своем бизнесе и о возможности сотрудничества.

Заседание прошло 26 сентября. В состав Торгово-промышленной палаты вошли ООО «Фуд Тим» — предприятие-экспортер рыбы и море-продуктов, образовательный центр «Лотос», мастер по изготовлению столярных изделий, предприятие по дезинсекции, дезинфекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, агентство недвижимости «Этажи» и ООО «Алмер» — поставщик оборудования из КНР.

Новые участники рассказали о возможностях бизнесах, сотрудничестве и планах на будущее. Им вручили членские билеты.

Помимо этого, на заседании обсудили работу советов и комитетов, а также проект «Сделано в Дмитрове» — портал, на котором будет размещаться информация о товарах и услугах, а также вакансиях предприятий и организаций Дмитрова.

«Наш союз представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса Дмитровского городского округа, охватывая все сферы предпринимательства: промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему и услуги. Мы ведем серьезную работу, от результатов которой во многом зависит развитие нашего округа», — отметил Александр Терентьев.

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