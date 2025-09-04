Еще шесть детских площадок обустроят в Лобне в 2025 году

Современные детские площадки появятся на улицах Борисова, Ленина, Окружной и Юбилейной.

Кроме того, на существующих детских площадках устанавливают новые объекты. Летом текущего года там появились 17 каруселей, 15 песочниц, четыре балансира, три горки, по две пружинки и качели.

Жители многоквартирных домов, на дворовых территориях которых установят площадки, принимали активное участие в выборе игровых элементов путем голосования в домовых чатах.

«Стремимся, чтобы в каждом уголке нашего округа юные жители имели свой яркий уголок для игр и незабываемых приключений», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Кроме того, в 2025 году в муниципалитете модернизируют семь спортивных площадок. Ребята постарше смогут поиграть на них в футбол, баскетбол и позаниматься на тренажерах. Уже полностью готова площадка на улице Юности, 1.