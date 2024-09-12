Еще семь семей в Пушкино переехали из аварийного жилья в новое

Семь семей из Пушкино и Красноармейска переехали в новые квартиры. Они получили недвижимость в рамках программы «Переселение из аварийного жилищного фонда» Московской области.

Многоквартирные дома № 6 на улице Текстильщиков, № 40 на Октябрьской улице в Пушкино, а также дома № 7 и № 11 на улице Лермонтова в Красноармейске признаны аварийными. Их снесут, а собственникам квартир передали ключи от нового жилища. Администрация округа приобрела помещения в доме № 49 на Октябрьской улице в Пушкино и в доме № 9а на Краснофлотской улице в Красноармейске. Владимир Станов, Екатерина Варельева, Наталья Крючкова, Нина Николаенко, Андрей Бакулин, Дмитрий Офрель и Валентина Савельева уже подписали договор социального найма.

«Поздравляю! Пусть дома всегда будет спокойно, душевно и благополучно», — поздравил новоселов глава Пушкинского Максим Красноцветов.

Отметим, жителей переселяют в рамках программы Московской области.

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