Еще семь семей из аварийных домов в Ленинском округе получат квартиры до конца года

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел встречу с жителям аварийных домов. На мероприятии обсудили процесс расселения ветхого жилья в муниципалитете. До конца года семь семей получат ключи от новых квартир.

Группа компаний «Самолет» предоставит их в жилом комплексе «Новое Видное». Переселение пройдет в несколько этапов, в результате 103 семьи получат там жилье до 2027 года.

На первом этапе в новые квартиры переедут семь семей из аварийных домов № 1 и № 2 на станции Калинина в Калиновке. Затем расселят еще 89 квартир из шести домов поселка Володарского и семь квартир из дома в Видном.

По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, по заключенному трехстороннему соглашению о комплексном развитии территорий застройщик возьмет на себя обязательства по расселению 103 семей из девяти многоквартирных домов.

«Дома первой очереди планируют ввести в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2025 года. Жителям предоставят равноценные по площади жилые помещения», — пояснил он.

На встрече также представили проект жилого комплекса «Новое Видное». Кроме домов, он включит в себя семь детских садов, четыре школы, поликлинику на 212 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, парковочные места и торговый центр.

«Для нас очень важно, чтобы жители, привыкшие к доступности социальных объектов, чувствовали себя комфортно и удобно во всех своих потребностях после переезда в новые дома. Это касается поликлиник, детских садов, школ и транспортной инфраструктуры», — отметил руководитель муниципалитета.