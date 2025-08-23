Еще порядка 76 гектаров леса расчистили от неликвидной древесины в Истре

Пресс-служба администрации м. о. Истра

На данный момент санитарная рубка проводится на участках: село Новопетровское, здесь планируют очистить 28,8 гектар, Новорижское шоссе вблизи деревни Веретенки — 3,1 гектара, СНТ «Рассвет» — 8,4 гектара, СНТ «Румянцево» — 4,7 га, СНТ «Андреевское-1» -12,74 гектара и вдоль Волоколамского шоссе, недалеко от поселка Снегири -18,8 гектар.

Эти профилактические мероприятия уменьшают угрозу распространения вредных организмов, а также результаты работ способствуют обеспечению пожарной безопасности, а еще поддержанию экологического баланса, повышению качества продукции и обеспечению устойчивого развития лесной отрасли.