Еще порядка 76 гектаров леса расчистили от неликвидной древесины в Истре
В муниципальном округе Истра продолжается масштабная вырубка неликвидной древесины. Напомним, основной целью таких мероприятий является улучшение санитарного состояния лесных насаждений.
На данный момент санитарная рубка проводится на участках: село Новопетровское, здесь планируют очистить 28,8 гектар, Новорижское шоссе вблизи деревни Веретенки — 3,1 гектара, СНТ «Рассвет» — 8,4 гектара, СНТ «Румянцево» — 4,7 га, СНТ «Андреевское-1» -12,74 гектара и вдоль Волоколамского шоссе, недалеко от поселка Снегири -18,8 гектар.
Эти профилактические мероприятия уменьшают угрозу распространения вредных организмов, а также результаты работ способствуют обеспечению пожарной безопасности, а еще поддержанию экологического баланса, повышению качества продукции и обеспечению устойчивого развития лесной отрасли.