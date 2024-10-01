Еще полтонны гуманитарного груза отправили из Дубны бойцам СВО

Новую партию гумпомощи отправили из Дубны военнослужащим в зоне спецоперации. Событие приурочили ко Дню воссоединения новых регионов с Россией.

Посылку собрали по инициативе главы Дубны Максима Тихомирова. В нее вошли электроплиты, чайники, микроволновые печи, десятки коробок со сладостями.

В сборе участвовали активисты «Молодой гвардии», представители организаций округа и неравнодушные жители. Посылку загрузили в автомобиль, чтобы отправить в распределительный центр.

«Сегодня, 30 сентября, в честь Дня воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, мы вместе с жителями Дубны, вместе с предприятиями, отправляем этот гуманитарный груз на передовую. Чтобы оказать поддержку и моральную, и какую-то уже номинальную нашим бойцам. Тем, кто сейчас воюет за нашу Родину и за новые области», — прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Дубна Екатерина Аратова.

В ближайшее время гуманитарную помощь отправят бойцам.

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